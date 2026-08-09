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Шале в Трентино — Альто-Адидже, Италия

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1 объект найдено
Шале 24 комнаты в Кавалезе, Италия
Шале 24 комнаты
Кавалезе, Италия
Число комнат 24
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Инвестиционная возможность в сердце Доломитовых Альп — готовый действующий резорт с ресторан…
$1,12 млн
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Агентство
Hotel Invest
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Параметры недвижимости в Трентино — Альто-Адидже, Италия

Недорогая
Элитная
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