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Шале в Трентино - Альто-Адидже, Италия

Шале В архив
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2 объекта найдено
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Предаццо, Италия
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Предаццо, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
€730,000
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Шале 7 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Pinzolo, Италия
Шале 7 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Pinzolo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
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€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на горы
недорогая
элитная
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