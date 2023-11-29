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Жильё в Террачина, Италия

дома
6
6 объектов найдено
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Террачина, Италия
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Террачина, Италия
Площадь 2 м²
Симпатичный дом расположен в комплексе вилл всего в 500 метрах от пляжа, в курортном городе …
€185,000
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Вилла с кондиционером, с видом на море, в центре города в Террачина, Италия
Вилла с кондиционером, с видом на море, в центре города
Террачина, Италия
Площадь 5 м²
Красивая вилла расположена в Сан-Феличе-Чирчео, Лацио. Дом был недавно отреставрирован в сов…
€1,68 млн
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Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Террачина, Италия
Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Террачина, Италия
Площадь 2 м²
Симпатичная вилла расположена в курортном городе Формиа, Лацио. Площадь двухэтажного дома со…
€270,000
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Вилла с мебелью, с видом на море, в центре города в Террачина, Италия
Вилла с мебелью, с видом на море, в центре города
Террачина, Италия
Площадь 4 м²
Красивая вилла расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Пляж находится всего…
€280,000
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Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Террачина, Италия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Террачина, Италия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Красивая вилла для двух семей расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Песча…
€250,000
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Террачина, Италия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Террачина, Италия
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Симпатичная вилла расположена в прекрасном городе Формиа, Лацио. Пляж находится всего в 200 …
€250,000
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