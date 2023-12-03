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Виллы в Сиракуза, Италия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Сиракуза, Италия
Вилла 3 спальни
Сиракуза, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
BS-065-20. Вилла расположенная в заповеднике Племмирио. СицилияКомнат: 6 Общая площадь: 200 …
€120,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Сиракуза, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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