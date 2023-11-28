Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Soverato
  5. Дома

Дома в Soverato, Италия

1 объект найдено
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Soverato, Италия
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Soverato, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается дом общей площадью 350 кв.м., расположенный в Соверато, недалеко от побережья Иони…
€550,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти