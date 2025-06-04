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Виллы в Санта-Маринелле, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Санта-Маринелла, Италия
Вилла
Санта-Маринелла, Италия
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Первый этаж состоит из прихожей, просторной гостиной с камином и обеденным залом, кухни-стол…
$3,43 млн
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