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Таунхаусы в Салерно, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус в San Giovanni a Piro, Италия
Таунхаус
San Giovanni a Piro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус с видом на море и на горы, расположен на двух этажах. Четыре спальные комнаты, тр…
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Параметры недвижимости в Салерно, Италия

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