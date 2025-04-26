Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Roma Capitale
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Roma Capitale, Италия

Рим
10
Отель Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Отель 1 000 м² в Рим, Италия
Отель 1 000 м²
Рим, Италия
Площадь 1 000 м²
Здание постройки начала 1900-х годов, общей площадью около 1 000 кв. м., с двумя террасами (…
$5,39 млн
Оставить заявку
Отель 1 000 м² в Рим, Италия
Отель 1 000 м²
Рим, Италия
Площадь 1 000 м²
В продаже отдельно стоящее здание в Риме, рядом с площадью Джоки Дельфичи, в 500 метрах от К…
$6,24 млн
Оставить заявку
Отель 850 м² в Albano Laziale, Италия
Отель 850 м²
Albano Laziale, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 850 м²
IT-170418. Отель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
$2,18 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 912 м² в Рим, Италия
Отель 912 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 912 м²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
$4,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 900 м² в Рим, Италия
Отель 900 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 900 м²
IT-210518. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ центре одного из самых известных районов Рима, выставлено на…
$3,87 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель 2 000 м² в Рим, Италия
Отель 2 000 м²
Рим, Италия
Площадь 2 000 м²
Общая площадь отеля около 2 000 кв.м. К услугам гостей отеля 50 номеров различных категорий,…
$14,41 млн
Оставить заявку
Отель 400 м² в Рим, Италия
Отель 400 м²
Рим, Италия
Площадь 400 м²
В продаже 2 квартиры в центре Рима, у площади Порта Пия под ремонт и трансформацию в отель, …
$2,27 млн
Оставить заявку
Отель 1 000 м² в Рим, Италия
Отель 1 000 м²
Рим, Италия
Площадь 1 000 м²
В продаже отель 3*, расположенный в здании XVII века, в 200 метрах от базилики Святого Петра…
$11,35 млн
Оставить заявку
Отель 2 500 м² в Рим, Италия
Отель 2 500 м²
Рим, Италия
Площадь 2 500 м²
В продаже отель 3* в пригороде Рима, недалеко от побережья Тирренского моря (11 км). Общ…
$5,42 млн
Оставить заявку
Отель 3 000 м² в Рим, Италия
Отель 3 000 м²
Рим, Италия
Площадь 3 000 м²
В продаже отель 4* в Риме, районе Монте Сакро. До центра города легко и комфортно можно добр…
$7,15 млн
Оставить заявку
Отель 800 м² в Рим, Италия
Отель 800 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
IT-220219. Отель 3* 800 кв.мВ самом сердце Рима, в элегантной вилле начала двадцатого века и…
$3,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Roma Capitale

коммерческая недвижимость
магазины
Realting.com
Перейти