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Жильё в Riccione, Италия

1 объект найдено
Вилла 15 комнат в Riccione, Италия
Вилла 15 комнат
Riccione, Италия
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Эта вилла, расположенная на четырех этажах, отличается изысканной элегантностью и стратегиче…
$1,37 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
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