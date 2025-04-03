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Дома с гаражом в Рагуза, Италия

1 объект найдено
Дом 20 спален в Рагуза, Италия
Дом 20 спален
Рагуза, Италия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
На фоне сказочной Рагуза Ибла недалеко от церкви Дельи-Арки находится историческое здание Па…
$1,86 млн
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Параметры недвижимости в Рагуза, Италия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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