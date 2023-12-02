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Жильё в Рагуза, Италия

дома
6
8 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Scicli, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Scicli, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
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€450,000
в месяц
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Дом 20 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Рагуза, Италия
Дом 20 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Рагуза, Италия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
На фоне сказочной Рагуза Ибла недалеко от церкви Дельи-Арки находится историческое здание Па…
€1,72 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Scicli, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Scicli, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Виллы «Ле Спинацце» — это современный проект для любителей отдыха на море и природы. Виллы н…
€380,000
в месяц
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Дом с видом на море, с интернетом, с инфраструктурой в Рагуза, Италия
Дом с видом на море, с интернетом, с инфраструктурой
Рагуза, Италия
Площадь 2 000 м²
Симпатичный дом расположен в историческом центре города Модика, Сицилия. Трехэтажный дом с п…
€1,40 млн
в месяц
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Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом в Рагуза, Италия
Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом
Рагуза, Италия
Площадь 450 м²
Симпатичный апартамент расположен в Рагузе, Сицилия. Квартира находится на третьем этаже в з…
€350,000
в месяц
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Дом 5 спален с мебелью, с видом на море, в центре города в Рагуза, Италия
Дом 5 спален с мебелью, с видом на море, в центре города
Рагуза, Италия
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Уютный дом с видом на море расположен в Рагузе, Сицилия. До моря всего 300 метров
€250,000
в месяц
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Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Рагуза, Италия
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Рагуза, Италия
Количество спален 6
Площадь 360 м²
Уютная вилла расположена в Скольере, Сицилия. Всего в нескольких минутах езды Катания. Площа…
€980,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Рагуза, Италия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рагуза, Италия
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Красивый апартамент в провинции города Рагуза, Сицилия. Из квартиры, а в особенности, из ее …
€280,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Рагуза, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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