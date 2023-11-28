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Виллы в Ponsacco, Италия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Ponsacco, Италия
Вилла 5 спален
Ponsacco, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
LD-0858. Старинная тосканская вилла в Понсакко. Провинция Пиза. ТосканаПолностью отреставрир…
€2,40 млн
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