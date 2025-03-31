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Жильё в Пьомбино, Италия

1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Пьомбино, Италия
Вилла 6 комнат
Пьомбино, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
$3,27 млн
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