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Виллы в Пьетрасанте, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Capriglia, Италия
Вилла
Capriglia, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Резиденция 18 века, расположенная на холмах Версилии с видом на тосканское побережье с захва…
$14,52 млн
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