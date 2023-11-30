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Таунхаусы в Peschiera del Garda, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente в Peschiera del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Характерный трехэтажный дом на берегу озера, отреставрированный и уникальный, с прямым видом…
€820,000
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