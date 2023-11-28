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Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
4
EC-. Предлагаем для продажи квартиру площадью 120 кв. м., недавно отремонтированнаяПредлагае…
€195,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
4
130 м²
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
€215,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
3
95 м²
EC-. Престижный жилой комплекс в 500 м от моряВ городе Монтесильвано, провинция Пескара, в р…
€174,000
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Citta Sant Angelo, Италия
2
50 м²
EC-. Предлагаем на продажу уютную квартиру площадью 50 кв.мВ г. Монтесильвано, в 3 км от мор…
€90,000
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Moscufo, Италия
2
48 м²
ARH-070920. Квартира с панорамными видами в историческом центре (под реконструкцию)Трехэтажн…
€22,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира
Collecorvino, Италия
EC-15. Апартаменте в г. Марина ди Читта Санкт Анджело Апартаменты в резиденциальном комплекс…
€120,000
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
2
EC-310317. Продано! Элегантная однокомнатная квартира с панорамным видом на мореЭлегантная о…
€90,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Пескара, Италия
3
148 м²
EC-55. Апартамент дуплекс около моря в г. Пескара Элегантная квартира расположена на двух эт…
€290,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
2
73 м²
EC-111. Продано! Новые апартаменты в г. Монтесильвано Апартаменты изготовлены из качественны…
€182,500
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни
Монтесильвано, Италия
4
141 м²
IT-. Продается часть виллы около 141 кв.м. на трех уровняхНедалеко от Пескары в 7 км от мо…
€160,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города
Пескара, Италия
1 м²
Новые апартаменты располагаются в современном комплексе в курортном городе Альба -Адриатика,…
€125,000
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Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города
Пескара, Италия
2 м²
Новые апартаменты расположены в комплексе в курортном городе Пинето, Абруццо. Современный ко…
€120,000
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Квартира с кондиционером, в центре города, с интернетом
Пескара, Италия
1 м²
Прекрасный апартамент находятся в жилом комплексе в Торторето Лидо, Абруццо. До песчаного об…
€95,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пескара, Италия
3
138 м²
Современные апартаменты находятся в курортном городе Читта-Сант-Анджело, Абруццо. Здание окр…
€250,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пескара, Италия
1
70 м²
Симпатичная квартира располагается в городе Болоньяно, Абруццо. Город находится на равнинной…
€68,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Пескара, Италия
1
50 м²
Прекрасный апартамент расположен в историческом городе Аланно, Абруццо. Квартира находится в…
€58,000
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Параметры недвижимости в Пескара, Италия
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