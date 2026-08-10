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Коммерческая недвижимость в Перудже, Италия

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 2 500 м² в Фолиньо, Италия
Коммерческое помещение 2 500 м²
Фолиньо, Италия
Площадь 2 500 м²
Коммерческая недвижимость площадью 2500 м2 полностью сдана в аренду (реконструированная недв…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 800 м² в Gualdo Cattaneo, Италия
Коммерческое помещение 800 м²
Gualdo Cattaneo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
KK-1413. Виноградники, винодельня в Умбрии. Гуальдо-КаттанеоВ Умбрии, примерно в 20 минутах …
$2,87 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 3 600 000 м² в Citta di Castello, Италия
Коммерческое помещение 3 600 000 м²
Citta di Castello, Италия
Площадь 3 600 000 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
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TekceTekce
Коммерческое помещение 80 м² в Castiglione del Lago, Италия
Коммерческое помещение 80 м²
Castiglione del Lago, Италия
Площадь 80 м²
PO-040216-1. Земельный участок 18000 м2 с двумя жилыми домами общей площадью 80м2Продается з…
$820,540
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Производство 7 200 м² в Фолиньо, Италия
Производство 7 200 м²
Фолиньо, Италия
Площадь 7 200 м²
Цена по запросу
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