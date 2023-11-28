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Коммерческая недвижимость в Перуджа, Италия

5 объектов найдено
Коммерческая в Фолиньо, Италия
Коммерческая
Фолиньо, Италия
Площадь 2 500 м²
Commercial property of 2,500 m2 fully rented (refurbished property) in an extremely interest…
Цена по запросу
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Коммерческая в Citta di Castello, Италия
Коммерческая
Citta di Castello, Италия
Площадь 3 600 000 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
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Коммерческая 25 комнат в Deruta, Италия
Коммерческая 25 комнат
Deruta, Италия
Комнаты 25
Площадь 2 200 м²
Ссылочный номер: N752 ( R )Название недвижимости: Дом Medio EvoРасположение: в деревнеГород …
Цена по запросу
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Коммерческая в Castiglione del Lago, Италия
Коммерческая
Castiglione del Lago, Италия
Площадь 80 м²
PO-040216-1. Земельный участок 18000 м2 с двумя жилыми домами общей площадью 80м2Продается з…
€700,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Gualdo Cattaneo, Италия
Коммерческая 5 спален
Gualdo Cattaneo, Италия
Комнаты 6
Площадь 800 м²
KK-1413. Виноградники, винодельня в Умбрии. Гуальдо-КаттанеоВ Умбрии, примерно в 20 минутах …
€2,45 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Realting.com
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