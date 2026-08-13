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Коммерческая недвижимость в Падуе, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 180 м² в Падуя, Италия
Коммерческое помещение 180 м²
Падуя, Италия
Площадь 180 м²
РО-241019. Ресторан под ВенециейПредлагается ресторан в прекрасном городке Падова, в часе от…
$1,11 млн
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