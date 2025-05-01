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Жильё в Oliveto Lario, Италия

1 объект найдено
Вилла в Vassena, Италия
Вилла
Vassena, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Эта великолепная роскошная вилла на продажу расположена в Ломбардии, прямо на берегу озера К…
Цена по запросу
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Oliveto Lario, Италия

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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