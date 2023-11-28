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Виллы в Ольбия, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pittulongu, Италия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pittulongu, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Вилла у моря, с выходом на Один из самых красивых пляжей Коста Смеральда. Дом посторен в …
€3,50 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Ольбия, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ольбия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла на Сардинии находится в зоне Монтиканалья, в нескольких минутах от Порто-Черво. С терр…
€1,10 млн
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Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Ольбия, Италия
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ольбия, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 400 м²
Вилла на Сардинии расположена в Порто-Ротондо, на улице Пунта Лада с террасой и великолепным…
€2,60 млн
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