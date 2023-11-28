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Квартиры в Ольбия, Италия

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3 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Murta Maria, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5/5
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…
€1,15 млн
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Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города в Ольбия, Италия
Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
Симпатичные апартаменты располагаются в новом здании в центре города Ольбия, Сардиния.  В пе…
€102,000
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Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом в Ольбия, Италия
Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом
Ольбия, Италия
Площадь 1 м²
Симпатичные апартаменты находятся в городе Аджус, Сардиния. Квартиры в новом комплексе, прод…
€71,600
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