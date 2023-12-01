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Коммерческая недвижимость в Nardo, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 8 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente в Nardo, Италия
Коммерческая 8 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Nardo, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
3 независимых решения в историческом центре Nardò недавно отремонтированы: 2 из них находятс…
€350,000
в месяц
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