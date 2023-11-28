Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Наполи
  5. Виллы

Виллы в Наполи, Италия

Вилла В архив
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Фонтана, Италия
Вилла 5 спален
Фонтана, Италия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
AI-D10. Изумительная вилла на острове Искья с восхитительным видомИзумительная вилла в Форио…
€2,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Anacapri, Италия
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Anacapri, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Дом в Италии расположена на острове Капри, в 700 метрах от центра Anacapri. Вилла, площадью …
€1,55 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с сигнализацией в Неаполь, Италия
Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с сигнализацией
Неаполь, Италия
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Современная вилла с видом на озеро расположена в местечке Массино Висконти, озеро Маджоре, П…
€2,60 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с садом, с отоплением, с личным бассейном в Неаполь, Италия
Вилла 3 спальни с садом, с отоплением, с личным бассейном
Неаполь, Италия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Новая вилла расположена в 350 метрах от озера Маджоре, в городке Леза, Пьемонт. Площадь дом…
€850,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Наполи, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти