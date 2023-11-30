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Дома в Неаполь, Италия

5 объектов найдено
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Неаполь, Италия
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Неаполь, Италия
Количество спален 5
Площадь 340 м²
Симпатичный дом расположен на озере Маджоре, Пьемонт. Вилла, расположенная в одной из самых …
€1,20 млн
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Дом 3 спальни с гаражом, с садом, с интернетом в Неаполь, Италия
Дом 3 спальни с гаражом, с садом, с интернетом
Неаполь, Италия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Красивый дом располагается в городе Леза, Пьемонт. До озера Маджоре всего 350 м, также непод…
€850,000
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Дом 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением в Неаполь, Италия
Дом 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Неаполь, Италия
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Дом на 2 семьи расположен в городе Леса, Пьемонт. Дом расположен на первой линии и наслажда…
€850,000
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Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с сигнализацией в Неаполь, Италия
Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с сигнализацией
Неаполь, Италия
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Современная вилла с видом на озеро расположена в местечке Массино Висконти, озеро Маджоре, П…
€2,60 млн
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Вилла 3 спальни с садом, с отоплением, с личным бассейном в Неаполь, Италия
Вилла 3 спальни с садом, с отоплением, с личным бассейном
Неаполь, Италия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Новая вилла расположена в 350 метрах от озера Маджоре, в городке Леза, Пьемонт. Площадь дом…
€850,000
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Параметры недвижимости в Неаполь, Италия

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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