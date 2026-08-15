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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Италии

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Витербо, Италия
Premium Premium
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Витербо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
$313,976
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Параметры недвижимости в Италии

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