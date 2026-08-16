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Квартиры в Monte Argentario, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 2 комнаты
Porto Santo Stefano, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
IT-050319-1. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 70 кв.м. на 3 этаже Распо…
$281,328
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Параметры недвижимости в Monte Argentario, Италия

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