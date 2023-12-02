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Квартиры в Monte Argentario, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 2 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
IT-050319. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 80 кв.м. на 1 этаже, распол…
€200,000
в месяц
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 1 спальня
Porto Santo Stefano, Италия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
IT-050319-1. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 70 кв.м. на 3 этаже Распо…
€240,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Monte Argentario, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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