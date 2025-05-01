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Жильё в Montano Lucino, Италия

1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Montano Lucino, Италия
Вилла 7 комнат
Montano Lucino, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
В нескольких минутах от Комо и Швейцарии, в тихом жилом районе.. Мы предлагаем эту великолеп…
$678,814
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Параметры недвижимости в Montano Lucino, Италия

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