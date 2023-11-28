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Пентхаусы в Милан, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Милан, Италия
Пентхаус 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Милан, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
€4,80 млн
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Параметры недвижимости в Милан, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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