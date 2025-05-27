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Виллы в Массарозе, Италия

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3 объекта найдено
Вилла в Bozzano, Италия
Вилла
Bozzano, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается участок под строительство с готовым проектом и разрешением на строительство виллы …
Цена по запросу
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Вилла в Bozzano, Италия
Вилла
Bozzano, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Вилла площадью 1250 кв.м.была построена в 1980 году архитектором Бертолоцци, учеником знамен…
Цена по запросу
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Вилла в Piano di Mommio, Италия
Вилла
Piano di Mommio, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторная комфортабельная вилла расположена в 7 км от моря и имеет все удобства – большой с…
$683,814
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