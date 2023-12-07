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Дома в Loreto Aprutino, Италия

2 объекта найдено
Дом 9 комнат в Loreto Aprutino, Италия
Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
Число комнат 9
Площадь 210 м²
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни в Loreto Aprutino, Италия
Вилла 3 спальни
Loreto Aprutino, Италия
Число комнат 4
Площадь 275 м²
EC-. Прекрасная Вилла (275кв.м.) недалеко от исторического центра Лорето-АпрутиноПрекрасная …
€330,000
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