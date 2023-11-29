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Жильё в Ливорно, Италия
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18 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Quercianella, Италия
5
230 м²
KK-081020. Вилла с своим выходом на мореQUERCIANELLA - в этом городке с полной инфраструктур…
€1,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Castiglioncello, Италия
4
360 м²
LD-1056. Сказочный дом с бассейном в КастильончеллоВ Тоскане, в великолепном Кастильончелло,…
€2,20 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Ливорно, Италия
6
1 000 м²
VB-050318. Исторический замок, Тоскана, провинция ЛиворноУникальный и роскошный исторический…
€24,00 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Чечина, Италия
4
310 м²
CA-1581-PI. Новая элегантная вилла с бассейном в Чечина. Ливорно. ТосканаЭксклюзивная вилла…
€1,60 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Чечина, Италия
6
1 300 м²
KK-CS156. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км/ автострада- 7км/ аэропорт…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален
Colmata, Италия
6
800 м²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
€3,00 млн
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Вилла
San Vincenzo, Италия
950 м²
KK-CS92. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 км от моря владение полность…
€3,50 млн
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Вилла
Campiglia Marittima, Италия
250 м²
KK-020317-1. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Кампилья-МариттимаВладение 1800г постройки…
€3,10 млн
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Вилла 3 спальни
Quercianella, Италия
4
250 м²
KK-dl625. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » КвэрчанеллаВилла в Quercianella (Тоскана. 10 …
€2,00 млн
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Вилла
Castagneto Carducci, Италия
300 м²
CA-10727. Тосканская вилла в Кастаньето Кардуччи. Ливорно. Тоскана Старинная тосканская вилл…
€2,70 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты с двором
Розиньяно-Мариттимо, Италия
3
60 м²
1
Тоскана, Кастильончелло Апартаменты с отдельным входом и садиком в нескольких ме…
€250,000
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Квартира 3 комнаты
Розиньяно-Мариттимо, Италия
3
60 м²
1
Тоскана, Кастильончелло Апартаменты в новом комплексе всего в 500 м от моря! Тих…
€235,000
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Вилла 6 спален
Ливорно, Италия
6
6
450 м²
Эта вилла расположена в самом сердце живописной набережной Марчиана-Марина, прямо за крошечн…
€1,45 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла с садом, с личным бассейном, с инфраструктурой
Ливорно, Италия
Шикарное поместье с роскошной виллой в Кьянти, Тоскана. На первом участке располагается агро…
€8,00 млн
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Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Ливорно, Италия
5
300 м²
Красивый дом расположен в Куерчианелле, Тоскана. Из дома открывается прекрасный вид на море.…
€2,00 млн
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Дом 5 спален с садом, с отоплением, с инфраструктурой
Ливорно, Италия
5
500 м²
Традиционный тосканский дом располагается неподалеку от города Ливорно, Тоскана. Вилла была …
€1,35 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Ливорно, Италия
5
250 м²
Уникальный загородный дом расположен в прекрасном прибрежном месте, всего в 3 км от города К…
€1,05 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Ливорно, Италия
5
225 м²
Симпатичный дом располагается в городе Кастаньето-Кардуччи, Тоскана. Вилла в тосканском стил…
€1,03 млн
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Параметры недвижимости в Ливорно, Италия
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