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Отели в Ливорно, Италия

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 950 м² в Розиньяно-Мариттимо, Италия
Отель 950 м²
Розиньяно-Мариттимо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 950 м²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
$5,86 млн
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Отель 1 050 м² в Ливорно, Италия
Отель 1 050 м²
Ливорно, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 050 м²
LD-1184. В Ливорно выставлен на продажу отель класса люксОсобняк в стиле либерти, построенн…
$5,86 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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