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Коммерческая недвижимость в Ливорно, Италия

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7 объектов найдено
Коммерческое помещение 150 м² в Пьомбино, Италия
Коммерческое помещение 150 м²
Пьомбино, Италия
Площадь 150 м²
MV-121221W. Виноградник с винодельней в самом прекрасном месте ТосканыГотовый рабочий бизнес…
$2,34 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 1 154 м² в Розиньяно-Мариттимо, Италия
Коммерческое помещение 1 154 м²
Розиньяно-Мариттимо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 154 м²
LD-1030. Гостиница класса люкс продается в КастильончеллоВ Кастильончелло, знаменитой ''жемч…
$9,38 млн
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Отель 950 м² в Розиньяно-Мариттимо, Италия
Отель 950 м²
Розиньяно-Мариттимо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 950 м²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
$5,86 млн
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Коммерческое помещение 2 100 м² в Marciana, Италия
Коммерческое помещение 2 100 м²
Marciana, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 100 м²
LD-0374. Элитная вилла с видом на море ИталииПродажа престижной недвижимости на острове Эльб…
$5,86 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 450 м² в Castagneto Carducci, Италия
Коммерческое помещение 450 м²
Castagneto Carducci, Италия
Площадь 450 м²
KK-LU1. Владение с видом на море в сельской местности БолгериПродается владение с видом на м…
$4,69 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 650 м² в Castagneto Carducci, Италия
Коммерческое помещение 650 м²
Castagneto Carducci, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 650 м²
KK-1858. Очень красивое поместье в БолгериCasale Расположенный в одном из самых красивых рай…
$1,99 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель 1 050 м² в Ливорно, Италия
Отель 1 050 м²
Ливорно, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 050 м²
LD-1184. В Ливорно выставлен на продажу отель класса люксОсобняк в стиле либерти, построенн…
$5,86 млн
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