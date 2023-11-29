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Коммерческая недвижимость в Ливорно, Италия

отели
4
9 объектов найдено
Коммерческая 5 спален в Castagneto Carducci, Италия
Коммерческая 5 спален
Castagneto Carducci, Италия
Комнаты 6
Площадь 650 м²
KK-1858. Очень красивое поместье в БолгериCasale Расположенный в одном из самых красивых рай…
€1,70 млн
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Отель 5 спален в Ливорно, Италия
Отель 5 спален
Ливорно, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 050 м²
LD-1184. В Ливорно выставлен на продажу отель класса люксОсобняк в стиле либерти, построенн…
€5,00 млн
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Отель 5 спален в Castiglioncello, Италия
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
Комнаты 6
Площадь 950 м²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
€5,00 млн
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Коммерческая 5 спален в Castiglioncello, Италия
Коммерческая 5 спален
Castiglioncello, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 154 м²
LD-1030. Гостиница класса люкс продается в КастильончеллоВ Кастильончелло, знаменитой ''жемч…
€8,00 млн
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Коммерческая 5 спален в Poggio, Италия
Коммерческая 5 спален
Poggio, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 100 м²
LD-0374. Элитная вилла с видом на море ИталииПродажа престижной недвижимости на острове Эльб…
€5,00 млн
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Коммерческая с бассейном в Populonia Stazione, Италия
Коммерческая с бассейном
Populonia Stazione, Италия
Площадь 150 м²
MV-121221W. Виноградник с винодельней в самом прекрасном месте ТосканыГотовый рабочий бизнес…
€2,00 млн
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Отель 5 спален в Castiglioncello, Италия
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
Комнаты 6
VB-050318-1. Вилла в Тоскане, Италия Эксклюзивная историческая вилла расположена в Тоскане…
€9,40 млн
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Коммерческая в Castagneto Carducci, Италия
Коммерческая
Castagneto Carducci, Италия
Площадь 450 м²
KK-LU1. Владение с видом на море в сельской местности БолгериПродается владение с видом на м…
€4,00 млн
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Отель 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Castagneto Carducci, Италия
Отель 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Castagneto Carducci, Италия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 560 м²
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€2,40 млн
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