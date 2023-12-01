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Виллы в Gallipoli, Италия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Gallipoli, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Gallipoli, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Today we present a property in the heart of the historic center of Gallipoli. We are right o…
€1,35 млн
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