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Жильё в Galatone, Италия

1 объект найдено
Вилла 19 комнат в Galatone, Италия
Вилла 19 комнат
Galatone, Италия
Число комнат 19
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 530 м²
Доступ к вышеупомянутому объекту сдается в аренду на главной артерии, которая находится прим…
$1,86 млн
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