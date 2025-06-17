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Коммерческая недвижимость в Форли-Чезене, Италия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 600 000 м² в Predappio, Италия
Коммерческое помещение 2 600 000 м²
Predappio, Италия
Площадь 2 600 000 м²
Компания площадью 260,00 га, из которых 48,00 пахотных га. 180,00 га леса, остальные пастбищ…
Цена по запросу
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