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Жилье в Форли-Чезене, Италия

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2 объекта найдено
Вилла в Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,89 млн
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Вилла 9 комнат в Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла 9 комнат
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$5,50 млн
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Параметры недвижимости в Форли-Чезене, Италия

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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