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Виллы в Fano, Италия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Fano, Италия
Вилла 5 спален
Fano, Италия
Комнаты 6
Площадь 770 м²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано (Марке), с …
€3,75 млн
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