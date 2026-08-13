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Виллы в Fano, Италия

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Fano, Италия
Вилла 6 комнат
Fano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 770 м²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано (Марке), с …
$4,39 млн
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