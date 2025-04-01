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Квартиры в Faggeto Lario, Италия

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Faggeto Lario, Италия
Квартира 6 комнат
Faggeto Lario, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 150 м²
MV-270221-2. Апартамент в Фаджето Ларио с видом на озеро КомоАпартамент в Фаджето Ларио с ви…
$751,977
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Параметры недвижимости в Faggeto Lario, Италия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов