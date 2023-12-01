Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Коммерческая
  4. Comunita territoriale della Val di Fiemme

Коммерческая недвижимость в Comunita territoriale della Val di Fiemme, Италия

1 объект найдено
Магазин 5 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Предаццо, Италия
Магазин 5 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Предаццо, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Это ресторан-пиццерия, расположенный в центре Предаццо, в самом сердце Доломитовых Альп, и д…
€598,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти