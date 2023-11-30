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Пентхаусы в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Изео, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Изео, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Жилой комплекс состоит из 2 эксклюзивных дуплексов и 4 роскошных квартир. В продаже остался …
€755,000
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Параметры недвижимости в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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