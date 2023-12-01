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Жильё в Citta di Castello, Италия

1 объект найдено
Вилла 9 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Citta di Castello, Италия
Вилла 9 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Citta di Castello, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 070 м²
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€3,00 млн
в месяц
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