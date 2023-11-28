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Шале в Италии

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5 объектов найдено
Шале 5 спален с сауной, с детской площадкой, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa в Трентино - Альто-Адидже, Италия
Шале 5 спален с сауной, с детской площадкой, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Трентино - Альто-Адидже, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Шикарное шале в центре Мадонна ди Кампильо. Расположено в элитной резиденции из четырёх неза…
Цена по запросу
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Шале 7 спален с видом на море, с бассейном, с полем для гольфа в Трентино - Альто-Адидже, Италия
Шале 7 спален с видом на море, с бассейном, с полем для гольфа
Трентино - Альто-Адидже, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Шале расположенное в живописном туристическом посёлке Сант Антонио-ди-Мавиньола, в 5 км от ц…
€1,20 млн
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Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Предаццо, Италия
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Предаццо, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
€730,000
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Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Италия
Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Италия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Прекрасные шале и апартаменты с потрясающими видами на Монте Роса расположены в Аланьи-Вальс…
€1,000,000
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Шале с гаражом, с садом, с отоплением в Верона, Италия
Шале с гаражом, с садом, с отоплением
Верона, Италия
Дворец начала 16 века находится в Чизон - Ди - Вальмарине, Венето. Из дома вы сможете любова…
€1,95 млн
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Параметры недвижимости в Италии

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с видом на горы
недорогая
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