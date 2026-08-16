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Виллы в Camerino, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 30 комнат в Camerino, Италия
Вилла 30 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 30
Площадь 1 400 м²
Справочный номер: N864 (R) Оригинальное название: Casa Ridente Местонахождение: В стране Гор…
Цена по запросу
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Вилла 14 комнат в Camerino, Италия
Вилла 14 комнат
Camerino, Италия
Число комнат 14
Площадь 430 м²
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Цена по запросу
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