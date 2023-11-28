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Квартиры в Calcinato, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Piscina в Calcinato, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Piscina
Calcinato, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
У недалеко от городка Дезенцано мы предлагаем современные апартаменты в недавно построенном…
€243,000
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