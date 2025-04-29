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Жильё в Бассано-дель-Граппа, Италия

1 объект найдено
Дом в Бассано-дель-Граппа, Италия
Дом
Бассано-дель-Граппа, Италия
Площадь 600 м²
Добро пожаловать в живописный Бассано-дель-Граппа – рай для парапланеристов и тех, кто хочет…
$399,000
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