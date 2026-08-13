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Квартиры в Валле-де’Аосте, Италия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Arpuilles, Италия
Квартира 4 комнаты
Arpuilles, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
PL-PR_A37. Квартира-шале в горах. Валле-д’АостаДобро пожаловать в шале! Впечатляющая недавно…
$996,370
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Параметры недвижимости в Валле-де’Аосте, Италия

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