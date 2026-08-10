Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Алессандрия
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Алессандрии, Италия

;
1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 200 м² в Алессандрия, Италия
Коммерческое помещение 2 200 м²
Алессандрия, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 200 м²
LD-0387. Роскошная вилла в старинном предместье, окруженном зелёными пейзажами ПьемонтаЭтот …
$4,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти