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Жилой квартал Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite

Раанана, Израиль
от
$2,64 млн
;
8
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ID: 38439
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    HaYetsira, 12 Rosen Meents

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
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Жилой квартал Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
Раанана, Израиль
от
$2,64 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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