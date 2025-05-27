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Квартиры с садом в Tel Aviv Subdistrict, Израиль

Тель-Авив
110
Бат-Ям
6
Рамат-Ган
6
Тель-Авив
109
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6 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
EXCLUSIVE NEW LUXURY BOUTIQUE BUILDING FOR SALE IN TEL-AVIV –  Luxury boutique project fo…
$7,74 млн
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Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
New, luxury project in a preservation building with various units for sale- completed within…
$1,03 млн
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Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Продается великолепная квартира в саду с невероятным видом на море, расположенная прямо на н…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Lovely apartments for sale in a new complex in the heart of Florentin near the famous Herzl …
$914,774
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Рамат-ха-Шарон, Израиль
Квартира 2 спальни
Рамат-ха-Шарон, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
2 different duplex garden apartments available in a gorgeous, new luxury project for sale in…
$2,28 млн
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Типы недвижимости в Tel Aviv Subdistrict

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Tel Aviv Subdistrict, Израиль

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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