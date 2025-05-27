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Квартиры в Tel Aviv Subdistrict, Израиль

Тель-Авив
110
Бат-Ям
6
Рамат-Ган
6
Тель-Авив
109
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128 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Эта квартира в европейском стиле, расположенная в очаровательном и центральном районе Начала…
$2,39 млн
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Квартира 2 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
$1,63 млн
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Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
New, luxurious project in a preservation building on the prestigious and sought-after Rothsc…
$2,86 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Улица Герцля возле улицы Саламе Недавнее здание 3 штуки 57 м2 балкон 9м2 Парковка пещера Отк…
$800,565
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Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 408 м²
Эта мини-квартира, расположенная на 12-м этаже престижного комплекса Blue Towers в Тель-Авив…
$7,87 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Красивые 3,5 номера на продажу Бульвар Нордау в здании после Тама. Первый этаж с лифтом. 2 с…
$1,36 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 193 м²
Уникальный дуплекс 5 номеров в самом сердце Тель-Авива - Бограшов Расположенный недалеко от …
$3,23 млн
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Квартира 2 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 2 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 2
Площадь 60 м²
ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПЛОЩАДЬЮ 60 М С ОТРЕМОНТОМ И ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ПАРК Б…
$474,721
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Peer Real Estate представляет эксклюзивную квартиру для продажи в парке Цамерет, Тель-Авив. …
$1,57 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Продается Арнон Стрит! Расположен на старом севере Тель-Авива, недалеко от моря! Красивая 3…
$1,35 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Очень хорошо расположенный одноэтажный пентхаус площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же у…
$4,49 млн
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
В небольшом переулке возле Чэньского бульвара, в новом здании! Квартира на каждом этаже, ид…
$2,22 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Продать 3 части заклинания и запрета через 2 минуты игры, Тель-Авив Расположенная на тихой …
$1,83 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Продается - Квартира 2 номера, Тель-Авив Район: Лев Хайр Норд / Лев Тель-Авив Площадь поверх…
$1,01 млн
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Квартира 1 комната в Рамат-Ган, Израиль
Квартира 1 комната
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Небольшая квартира рядом с университетом и больницей Смотритель, лобби, магазины, парковка, …
$237,361
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
A stunning 5-room penthouse in Ramat Aviv near the sea – a prestigious neighborhood surround…
$2,25 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается! Уникальный дуплексный пентхаус в недавно сохранившемся бутик-здании Выбор, недал…
$3,08 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 65 м²
На улице Нахалат Беньямин, в двух шагах от улицы Калишер, в 5 минутах ходьбы от Неве Цедек, …
$1,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Улица Герцль в центре флорентийского района, 3-комнатная квартира 80м2 с балконом на 1 этаже…
$1,11 млн
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Квартира 6 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 6 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 6
Площадь 550 м²
Эта исключительная собственность, расположенная в самом сердце Тель-Авива, является историче…
$15,45 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Magnificent, luxury and full- sea-view penthouse for sale with 3 balconies and private rooft…
$16,88 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
$2,65 млн
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Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
​  Own a piece of Tel-Aviv’s history.  Ultra-luxurious boutique project for sale in Te…
$1,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 135 м²
В Шейнкинском районе великолепная новостройка. продается мини-пентхаус на одном уровне, Вел…
$2,74 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Продается В красивом комплексе Бецалель с тренажерным залом и охраной Рядом с пляжем, Шук и …
$1,35 млн
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Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
$1,51 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 100 м²
???? Продается великолепная квартира рядом с Фришманом и морем! Ищете идеальное место для жи…
$1,91 млн
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Квартира 7 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 7 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 7
Площадь 360 м²
Пол этажа для продажи в Midtown Tel-Aviv Tower Площадь поверхности 360 м2 Терраса 50 м2, час…
$8,43 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Улица Нахалата Беньямина 116 Продается эксклюзивный Недавнее здание 2.5 штуки, преобразован…
$828,655
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Типы недвижимости в Tel Aviv Subdistrict

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Tel Aviv Subdistrict, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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